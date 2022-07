Piano di Sorrento, due individui danno fuoco alla moto del funzionario Amodio L'episodio è accaduto nel pomeriggio nella piazza centrale della città a pochi passi dal Municipio

E' una brutta vicenda quella accaduto nel pomeriggio in pieno centro cittadino, alle spalle del Municipio in Piazza Cota, dove due uomini hanno tentato di dare alle fiamme il motorino di Michele Amodio, responsabile dell'UTC edilizia privata, parcheggiato sotto il palazzo municipale.

Sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione diretta dal com. Antonio Russo che hanno proceduto tempestivamente a tutti gli accertamenti del caso, sentito il funzionario dell'ente naturalmente turbato per l'accaduto, proceduto all'aquisizione delle immagini del servizio di videosorveglianza attivo per individuare i responsabili di questo episodio criminoso davvero inusuale per la realtà cittadina.

Per il momento non sono state diffuse informazioni sull'accaduto da parte degli inquirenti impegnati nella indagini e lo stesso tecnico comunale è rimasto molto colpito da questo grave episodio che ha tutti i caratteri di un'intimidazione o di una vendetta.