Incidente in mare, tragedia al largo di Capri: un morto Nulla da fare per un marittimo a bordo di una nave petrolifera

Tragedia nelle acque al largo di Capri in Campania. Un marittimo è morto e un collega è rimasto gravemente ferito a bordo di una nave petrolifera. Sul posto un elicottero dell’Alidaunia che effettua il servizio 118 per la Regione Campania con il supporto di una motovedetta della Guardia Costiera di Napoli. La persona rimasta ferita è stata trasportato all'ospedale del Mare. Indagini sono in corso da parte della Capitaneria di Porto di Napoli, per ricostruire la dinamica del tragico incidente.