Incidente sul lavoro: 55enne schiacciato da una lastra di marmo La lastra è caduta in maniera accidentale sul pavimento

Un uomo di 55 anni e' deceduto a Roccarainola, nel Casertano, dopo essere stato schiacciato da una lastra di marmo caduta accidentalmente sul pavimento. Inutili i soccorsi del personale del 118 che ne constatato il decesso per "schiacciamento della cassa toracica". Sul posto i Carabinieri della locale stazione per il sopralluogo insieme al personale dell'Asl di Napoli. L'area e' stata sottoposta a sequestro. L'autorita' giudiziaria di Nola ha disposto per l'autopsia presso l'ospedale II Policlinico di Napoli.