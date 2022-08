Mega rissa a Ischia. Europa Verde: "più daspo per i "turisti della violenza" Fenomeno pericoloso e troppo esteso

Botte e lancio di tavolini e sedie, tutto sotto gli occhi del sindaco. È l’ennesima rissa che si consuma nel cuore della movida ischitana, a pochi metri dal porto dell’isola verde. Siamo ai baretti della Riva Destra, luogo in cui giovani e turisti si radunano per bere in compagnia e ammirare il mare di sera. Tra i testimoni della mega rissa anche lo stesso Sindaco di Ischia Ferrandino che si trovava in loco.

"Bisogna aumentare i daspo per i soggetti che sono protagonisti frequentemente di vicende ignobili e violente come quella avvenuta durante la movida ischitana." E' quanto affermano il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e il responsabile isolano del Sole che Ride Mariarosaria Urraro.

"Questa gente non esce per divertirsi ma per fare a botte o vandalizzare attività commerciali e beni comuni. Potremo chiamarli "turisti della violenza" perchè si muovono di posto in posto con l'unico obiettivo di creare una rissa e devastare ciò che li circonda. Purtroppo si spostano come i branchi sia d'inverno che d'estate nei luoghi più frequentati creando caos e distruzione ovunque vadano. Questa gente va colpita con durezza perchè non ha rispetto di niente e nessuno e mettono a rischio la propria e altrui incolumità".