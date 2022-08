Minaccia di morte la compagna e poi punta un fucile contro i poliziotti Momenti di terrore a San Giuseppe Vesuviano

Gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, sono intervenuti in via Emilio Catapano per la segnalazione di una persona in escandescenze.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, il compagno l’aveva minacciata verbalmente per poi salire al piano superiore dell’abitazione, in camera da letto, dove gli operatori lo hanno trovato intento a procurarsi dei tagli ai polsi con una lametta.

L’uomo, alla loro vista, ha iniziato a dare in escandescenze gettando la lama a terra e, dopo aver imbracciato un fucile ad aria compressa che era appeso al muro, lo ha puntato ai poliziotti che, non senza difficoltà, lo hanno disarmato e bloccato; inoltre, nell’appartamento, gli agenti hanno rinvenuto altri due fucili ad aria compressa, una balestra completa di dardo e 9 contenitori contenenti complessivamente 1,2 kg di piombini in ferro che sono stati sequestrati. Il 64enne napoletano è stato denunciato per minacce aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.