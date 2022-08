Il dramma di Lavinia: "Non ci sono parole", il dolore della comunità del Formez In un post su facebook il Formez PA così esprime il cordoglio nei confronti della collega Poggi

"A volte le parole non bastano ad esprimere il nostro dolore e lo sgomento, davanti a qualcosa che accade e che non si riesce a spiegare. Tutta la comunità del Formez è profondamente addolorata per il grave lutto che ha colpito la famiglia della nostra Valentina Poggi”.

E’ quanto si legge in un post su facebook di Formez PA, che così esprime il proprio cordoglio nei confronti della collega Valentina Poggi e delle sua famiglia, dopo la scomparsa della figlia Lavinia, nel tragico incidente verificatosi ieri a Monaco di Baviera.

“Una tragica fatalità ha portato via la piccola e innocente Lavinia – prosegue il post – a Valentina, a suo marito Michele, a tutti i parenti, agli amici e a coloro che la conoscevano, vanno le nostre sincere condoglianze, la nostra vicinanza e un grande abbraccio”. “Il loro dolore è anche il nostro”, conclude Formez