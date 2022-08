Tassisti abusivi multati e denunciati, linea dura della municipale a Napoli Multe anche ai locali della Movida napoletana non risultati in regola

Controlli a tappeto della Polizia locale di Napoli nelle ore serali e notturne del fine settimana soprattutto nelle aree della movida: 17 i verbali per l'assenza di autorizzazioni amministrative e sanitarie per l'esercizio delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, per l'occupazione abusiva di suolo pubblico, per la diffusione di musica senza autorizzazione e per lo sversamento illecito dei rifiuti.

Un'attenzione particolare e' stata riservata al controllo dei taxi abusivi ed alla verifica delle strutture ricettive. In aeroporto sono stati sanzionati due conducenti privati che senza autorizzazione prelevavano i passeggeri, soprattutto turisti, per portarli in citta'. Altri sei, sempre in aeroporto, sono stati sanzionati per varie violazioni. Ritirata inoltre la licenza a tre conducenti di taxi sorpresi a svolgere servizio al di fuori del proprio turno e perche' (per uno dei tre) erano stati chiesti compensi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla tariffa comunale su corsa predeterminata. In Via Marechiaro sanzionato un taxi del comune di Arzano che prelevava fuori dal suo ambito bagnanti e turisti. Alla stazione centrale e' stata ritirata la licenza taxi a un conducente sorpreso a svolgere servizio senza rispettare il proprio turno. In zona porto sanzionati tre conducenti (due per sosta fuori dai posteggi a scopo di nolo ed uno per omesso rilascio della ricevuta su percorso a tariffa fissa comunale). Ulteriori due conducenti di taxi, sempre in zona Beverello, sono stati sanzionati per omessa revisione del veicolo.

I controlli hanno riguardato anche le strutture ricettive: tre, in zona Chiaia, sono risultate conformi e una quarta, a Marechiaro, e' stata invece sanzionata per la mancanza della documentazione obbligatoria per la profilassi legionella. Non sono mancati i controlli di polizia stradale, con 34 verbali, 10 veicoli prelevati con carro gru e quattro sottoposti a sequestro amministrativo per varie violazioni.

Per contrastare le criticita' in piazza Garibaldi, la Municipale ha impegnato tre pattuglie su auto con 9 unita' che hanno assicurato il presidio del territorio fino alla mezzanotte impedendo lo svolgimento dei mercatini abusivi.