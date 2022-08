Napoli:gambizzato nella notte 31enne del Mali, la pista del racket sui migranti E' un incensurato ricoverato all'ospedale Pellegrini: non è in pericolo di vita

A Napoi, trenta minuti dopo la mezzanotte, i carabinieri della compagnia Stella sono intervenuti a vico della Pace, nel quartiere San Lorenzo, per una segnalazione di persona ferita da colpi d'arma da fuoco.

I militari dell'Arma hanno trovato uomo di 31 anni, originario del Mali e incensurato, ferito alle gambe.

Il personale del 118 lo ha portato all'ospedale Pellegrini, dove e' stato ricoverato in attesa di un intervento chirurgico per estrarre ogive dalle gambe, ma non e' in pericolo di vita. Al momento non si esclude alcuna pista visto che la vittima non ha fornito elementi utili. Sul luogo della segnalazione, i carabinieri hanno rinvenuto tracce ematiche, ma nessun bossolo.