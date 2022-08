Addio a Vitale, l'infermiere dal gran cuore: era appena andato in pensione Storico oss del San Paolo, apprezzatissimo per doti umane e professionali

Si è spento oggi lo storico Oss dell'ospedale San Paolo, Vitale Mattera; a rendere nota la notizia l'organizzazione no profit Nessuno tocchi Ippocrate che con un post su facebook ha voluto celebrare la bravura e unicità di Vitale e regalargli un degno saluto d'addio. “Nessuno Tocchi Ippocrate “ ricorda con affetto Vitale Mattera, storico Oss dell’Ospedale San Paolo di Napoli che oggi si è spento nella sua casa della “Loggetta” nel quartiere Fuorigrotta. “Vitale era un punto di riferimento all’interno del Pronto soccorso Flegreo, una persona con la quale scambiare battute e consigli, insomma un amico sul posto di lavoro! Appena andato in pensione . Purtroppo un brutto male non gli ha lasciato scampo, il lavoro lo manteneva vivo. Ciao Vitale! Hai dato un grande dolore a chi ti ha conosciuto”.