Intensificati i controlli sulla collina dei Camaldoli dopo l'incendio Le verifiche della Guardia agroforestale: trovati rifiuti di vario genere e tracce di barbecue

Controlli ambientali sulla collina dei Camaldoli. Nuove verifiche da parte dei Volontari della Guardia Agroforestale Italiana Distaccamento di Soccavo dopo il rogo che ha interessato la collina negli scorsi giorni.

"Dopo la segnalazione che abbiamo effettuato diversi giorni fa dove abbiamo trovato amianto, gomme e rifiuti vari, abbiamo intensificato i controlli", spiega il dirigente intermedio e il responsabile dei Volontari di Soccavo.

Negli ultimi giorni sono state effettuate verifiche nella macchia circostante a dove si è sviluppato il rogo anche per capire il danno che c'è stato, che fortunatamente "non è devastante come gli incendi di altri anni", sottolineano dalla G.A.I. ringraziando il lavoro dei Vigili del Fuoco che con i canadair hanno debellato tempestivamente le fiamme che si stavano spargendo veloci lungo il versante meridionale, sospinte anche dal forte vento.

Nel corso del controllo sono stati trovati rifiuti di vario genere e tracce di barbecue accesi a terra come teglie di alluminio, bottiglie di birra vuote e tanto altro.

"Noi Volontari della Guardia Agroforestale Italiana non ci fermeremo con i controlli con la speranza di ridurre queste inciviltà che ultimamente nel quartiere stanno prendendo piede troppo velocemente", il monito.