Tenta di derubare una passante in piazza Garibaldi: arrestato Intervento fulmineo da parte dei falchi della squadra mobile

I falchi della squadra mobile, nel transitare in corso Umberto I in direzione di piazza Garibaldi, hanno notato un uomo che, con fare sospetto, si era avvicinato velocemente ad una donna infilando le mani all’interno dello zaino che la stessa aveva sulle spalle, nel tentativo di asportarne il contenuto senza che se ne accorgesse; i poliziotti, pertanto, lo hanno raggiunto e bloccato. Si tratta di un 35enne marocchino con precedenti, arrestato per tentato furto con destrezza.