Il motociclista ha impennato prima di travolgere Elvira, ecco il video choc Le terribili immagini inviate da un collega della vittima al consigliere regionale Borrelli

Domani alle 11 in via Caracciolo all'altezza del Bar Napoli ci sarà un'iniziativa per ricordare e chiedere giustizia per Elvira Zibra, la 34enne investita e uccisa da una moto pirata che impennava a tutta velocità a via Caracciolo.

Sulla tragedia è stato inviato un video al consigliere regionale Borrelli nel quale si vede chiaramente che il motociclista percorre via Caracciolo a velocità sostenuta provando anche ad impennare nei pressi del semaforo dove la povera vittima è stata travolta

Nonostante la tragedia, - viene segnalato dai residenti e dagli amici della 34enne - oggi su quel tratto di strada nulla è cambiato, l’alta velocità e le manovre spericolate continuano ad essere protagoniste.

“Chiediamo – sottolinea il consigliere Borrelli - una condanna esemplare per il pirata della strada che ha ucciso Elvira, soprattutto una giustizia rapida, e un intervento a breve per mettere in sicurezza questa zona della città da tempo teatro di sanguinosi incidenti.