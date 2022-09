Tragedia a Gragnano, 14enne scivola dalla finestra e muore Il ragazzo stava aggiustando l'antenna. Era solo in casa

Un ragazzino di soli 14 anni è scivolato dalla finestra al quarto piano mentre aggiustava il cavo dell'antenna tv ed è morto. L'episodio è avvenuto questa mattina in pieno centro a Gragnano, in provincia di Napoli. Il ragazzo in quel momento era solo in casa, mentre i genitori erano al lavoro. Vani i soccorsi: il personale del 118 ha potuto solo constatare il decesso del ragazzino. I primi ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri della stazione di Gragnano, che hanno coordinato i soccorsi e avviato le indagini. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta per chiarire tutti gli aspetti della vicenda. La salma resta a disposizione per l'autopsia.