Rissa tra due donne fuori ad un supermercato nel napoletano Rissa tra due donne fuori ad un supermercato nel napoletano

Se anche la spesa si trasforma in un momento di violenza, allora la società sta messa davvero male. A Camposano, nel napoletano, all’esterno di un supermercato due donne se le sono date di santa ragione e la rissa è stata immortalata dai cellulari. Alcuni video sono stati segnalati ed inviati al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli da alcuni testimoni.

Nel filmato si vedono due donne litigare animatamente e prendersi per i capelli, una finisce anche a terra, mentre i presenti, tra cui i loro familiari, tentano di separarle. Quando gli animi sembrano essersi placati, una delle due tenta nuovamente l’assalto verso la nemica ma fortunatamente un suo parente riesce a fermarla e a dissuadere.

Come raccontato da uno dei testimoni, che non conosce i motivi del litigio, sarebbe intervenuta anche la Polizia. “Senza parole. La violenza ed il degrado stanno letteralmente diventando una costante della nostra quotidianità. Occorre a tutti i costi frenare questa tendenza prima che si arrivi ad un punto di non-ritorno. Per farlo occorre una riforma totale: culturale, sociale e giuridica. Non si può più essere tolleranti.” -ha dichiarato Borrelli.