Stacca il palo di un segnale stradale per divertimento nel napoletano. Borrelli: "L’ennesima idiozia che finisce sui social ma stavolta il protagonista è un uomo anziano"

I social network hanno cambiato il mondo ma non sempre in meglio. Sono sempre più i forti i segnali di un’involuzione sociale e culturale.

Nel napoletano, come diversi utenti hanno segnalato al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, un uomo anziano si è messo a sradicare un palo di un cartello stradale, un segnale di percorrenza a senso unico. L’ “impresa” è finita proprio sui social e nel video si sente una voce dapprima tentare di dissuadere l’uomo per poi alla fine incitarlo ed usare il palo a mo’ di bandiera.

“L’ignoranza, la stupidità, l’inciviltà e l’irresponsabilità sono sempre esistiti ma ora si sta andando incontro ad un degrado mai visto” - commenta Borrelli- “La mania di protagonismo, il voler diventare popolari a tutti i costi, unitamente alla mancanza di ‘controllo qualità’ dei contenuti proposti in questo social, sta portando la nostra società alla deriva, i valori si sono capovolti e viene premiato ciò che dovrebbe essere contestato e punito. Se anche gli adulti sono stati risucchiati in questo vortice di scelleratezza allora non possiamo meravigliarci se i giovani fanno anche peggio. Urge una riforma culturale e sociale.”