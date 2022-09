Giù dal quarto piano a Gragnano, muore a 13 anni: la pista del cyberbullismo La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio

Gli inquirenti seguono anche la pista del cyberbulismo per la morte del 13enne Alessandro, il giovane di Gragnano precipitato dalla finestra di casa sua, al quarto piano. Studente modello alla scuola media Roncalli di Gragnano, dove tra pochi giorni avrebbe affrontato il terzo anno, il ragazzo era da solo in casa ieri mattina intorno alle 11, quando sporgendosi da una finestra è caduto da un’altezza di circa 12 metri, finendo per schiantarsi sull’asfalto bagnato dalla pioggia, nel parcheggio all’interno di un parco privato della centralissima via Lamma.

La procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta sulla vicenda, al momento senza indagati. Le ipotesi sono la fatalità oppure l’istigazione al suicidio. La salma è stata trasferita a Castellammare di Stabia in attesa di eventuale autopsia. Il cellulare di Alessandro è intanto stato sequestrato.