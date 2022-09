Novantenne scompare e viene ritrovato vivo in un dirupo e intanto si cerca Hanna Due interventi di ricerca persona da parte del coordinamento rete campania 2020

Doppio intervento di ricerca persona droni oggi in Campania, gli operatori Sapr, (sistema aeromobile a pilotaggio remoto, e il personale operativo del coordinamento rete Campania 2020 e stato impegnato su due scenari diversi entrambi nella zona del napoletano, uno dei quali andato a buon fine, l’altro ancora in corso.

A Trecase la storia di un 90enne ritrovato fortunatamente vivo in un dirupo, alle falde del Vesuvio. L'uomo si era si era allontanato di casa per fare una passeggiata ma non era più rincasato. Lo hanno cercato carabinieri, un elicottero della polizia e diversi volontari. Alla fine è stato ritrovato in una zona impervia sano e salvo.

Ancora senza esito alcuno invece le ricerche di Hanna, la 69enne, fuggita della guerra in Ucraina e poi approdata a Giugliano in Campania.

E' stata una sua connazionale di 59 anni a dare l'allarme allertando il 112. Attraverso la localizzazione della cella telefonica, i carabinieri sono riusciti ad individuare l’ultima posizione agganciata dal telefono della donna. Ricerche in atto con l’utilizzo di droni e unità cinofile. Prezioso come sempre il lavoro della protezione civile della Regione Campania.