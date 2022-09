Angela Celentano, la ragazza sudamericana ha lo stesso neo sulla schiena Dopo 26 anni dalla scomparsa c'è una nuova pista per ritrovare la piccola Angela

Una ragazza con gli occhi e i capelli scuri, molto somigliante alle sue sorelle e con la stessa “voglia” di caffè sulla schiena. Ecco come appare Angela Celentano nella foto che ritrae quella che potrebbe essere oggi Angela. La foto è stata ottenuta grazie alla tecnica della age progression. È stato utilizzato uno speciale software che ha invecchiato le foto di Angela da bambina utilizzando i tratti somatici della sua famiglia.

Nelle scorse settimane, infatti, è stata individuata in un Paese dell'America Latina una ragazza incredibilmente somigliante ad Angela scomparsa sul monte Faito nel 1996. Un neo sulla schiena che ha le stesse caratteristiche cromatiche di quello che aveva Angela Celentano. I genitori della donna che presenta il neo sospetto non sono italiani, vivono in sud America, ma conoscono il nostro territorio. Negli anni Novanta, è stato accertato, hanno avuto costanti rapporti con la Campania, in particolare con Vico Equense. Tanto basta per riaccendere la speranza di ritrovare Angela, scomparsa quando aveva tre anni il 10 agosto del 1996. I genitori della bambina, Catello e Maria Celentano, non si sono mai arresi.

Convinti dell'importanza dei social network nella ricerca di persone scomparse, i genutori hanno affidato il coordinamento del loro team social a una esperta del settore, Virginia Adamo, presidente dell'Associazione Manisco World e amministratrice del gruppo Busco mi Familia Biològica, che si avvale della collaborazione di ben 80 associazioni internazionali. Grazie a questa collaborazione, si è raggiunto un accordo con il circuito bancomat Atm, che ha pubblicato la foto di Angela Celentano in decine di Paesi in tutto il mondo. Da qui la miriade di segnalazioni ricevute, tra le quali quella della ragazza dell'America Latina con la «macchia di caffè» sulla schiena simile a quella di Angela Celentano.