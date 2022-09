Quartieri Spagnoli a Napoli: rimossi paletti abusivi Lotta all'illegalità in Campania

Stamattina gli agenti del commissariato Montecalvario e della polizia locale, con il supporto di personale della Napoli servizi, nel corso di un servizio volto a ripristinare la libera circolazione sulla pubblica via nella zona dei Quartieri Spagnoli hanno rimosso 114 paletti in metallo, 6 “New Jersey” in plastica, 13 fioriere, 6 reti metalliche, una transenna, un cassone e 2 tavoli in ferro abusivamente installati. Inoltre, gli operatori hanno contestato 45 violazioni del codice della strada per divieto di sosta.