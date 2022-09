Napoli, 17enne straniero ferito a coltellate in centro storico: ecco perché Due malviventi lo avrebbero avvicinato per rapinarlo, lui ha reagito ed è stato aggredito

Un 17enne originario dello Sri Lanka è stato ferito con un'arma da taglio ieri sera a Napoli.

Secondo una ricostruzione sommaria fornita dai Carabinieri, il giovane si trovava in largo Banchi Nuovi, nel centro storico, insieme ad alcuni amici e connazionali, quando due sconosciuti lo avrebbero avvicinato pretendendo cellulare e soldi.

Al suo rifiuto uno degli aggressori avrebbe utilizzato un'arma da taglio, ferendolo all'avambraccio sinistro. Curato al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, il 17enne è stato giudicato guaribile in 10 giorni. Sono in corso indagini dei Carabinieri per chiarire la dinamica e individuare i responsabili.