Napoli, controlli movida: al setaccio Chiaia e Vomero Gli agenti di polizia hanno contestato 80 violazioni del codice della strada

Ieri, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando e Vomero, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli hanno effettuato controlli a Chiaia e al Vomero.

Nel corso dell’attività i poliziotti del Commissariato San Ferdinando nelle vie Chiaia, Riviera di Chiaia, dei Mille, nelle piazze Vittoria, Amendola, San Pasquale a Chiaia, in Galleria Umberto I e in corso Vittorio Emanuele hanno identificato 53 persone di cui 10 con precedenti di polizia, controllato 19 veicoli, contestato 45 violazioni del Codice della Strada per sosta vietata e rimosso un veicolo per divieto di sosta.

Infine, gli agenti del Commissariato Vomero a San Martino, nelle piazze Vanvitelli, Medaglie D’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone hanno identificato 58 persone di cui 6 con precedenti di polizia, controllato 16 veicoli, contestato 35 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta e rimosso un veicolo in sosta vietata.