Arrestato dai carabinieri davanti alla discoteca: non voleva essere controllato Le manette sono scattate ai polsi di un 19enne ad Ischia

Controllo della movida settembrina ancora nell’agenda dei carabinieri della compagnia di ischia. Questa notte i militari dell’aliquota radiomobile hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 19enne di Forio già noto alle forze dell’ordine. E’ stato fermato davanti ad una discoteca lungo la “riva destra” ischitana e ha rifiutato di fornire le proprie generalità. Per sottrarsi al controllo ha poi spintonato e aggredito i militari. Sforzo vano perché è poi finito in manette. Il giovane è ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.