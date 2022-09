Napoli - Liverpool: tafferugli tra ultras in via Marina Spranghe, bottiglie di vetro e bastoni le "armi" dei tifosi che si sono affrontati dopo il match

Tafferuglio nella notte tra ultra' del Napoli e quelli del Liverpool che ieri in duemila hanno raggiunto il capoluogo per assistere alla partita di Champions. Al termine della gara, i supporter degli azzurri hanno incrociato all'altezza dell'hotel Romeo e della Stazione Marittima, tra via Acton e via Marina, alcuni tifosi della squadra ospite e li hanno aggrediti; ultra' del Liverpoll non avevano potuto entrare nello stadio San Paolo perche' sprovvisti di biglietti, ma avevano comunque deciso di restare in citta'. Lo scontro ha visto l'utilizzo di spranghe, bottiglie di vetro e bastoni. Rissa interrotta dopo poco dall'arrivo delle forze dell'ordine a sirene spiegate che hanno disperso il gruppo.