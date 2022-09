Slot machines illegali, multe e sequestri dei vigili a Napoli Il blitz è scattato al quartiere Vasto

Formalmente il locale risultava sfitta, ma in realtà all'interno era possibile giocare con sei slot machines non collegate alla rete telematica. La scoperta è stata fatta dalla Polizia locale di Napoli, unità operativa San Lorenzo.

I controlli sono scattati al Vasto, in via Milano. Gli agenti hanno sequestrato i sei apparecchi privi del nulla osta e non conformi alle caratteristiche previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Per questo motivo il responsabile, un napoletano di 55 anni, è stato sanzionato per un importo complessivo che ammonta a oltre 50 mila euro. Inoltre, gli agenti hanno sequestrato il locale.