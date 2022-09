Napoli, 13enne trovato con un coltello a bordo di uno scooter Gli agenti lo hanno fermato a Posillipo

Giovedì sera gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Tito Lucrezio Caro due giovani a bordo di un ciclomotore il cui passeggero, identificato per un 13enne napoletano, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con la lama della lunghezza di circa 8cm.

I due giovani sono stati affidati ai genitori mentre il coltello è stato sequestrato.