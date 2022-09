Napoli, trovata una pistola clandestina calibro 38, denunciato 21 enne L'operazione degli agenti del Commissariato Ponticelli

Stamattina gli agenti del Commissariato Ponticelli hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Hemingway ed hanno rinvenuto, all’interno del vano portaoggetti del suo scooter che era parcheggiato nello spazio esterno condominiale, una pistola revolver cal.38 con 6 cartucce e matricola abrasa mentre, poggiata su di un marmo di un lucernario di pertinenza all’appartamento, una scatola contenente altre 30 cartucce dello stesso calibro.

Inoltre, gli operatori, all’interno dell’appartamento, hanno rinvenuto e sequestrato 3 telecamere collegate ad un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) che inquadravano il perimetro esterno dell’abitazione. A.V., 21enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per porto e detenzione di arma clandestina e relativo munizionamento.