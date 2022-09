L'incredibile strategia di un truffatore: lecca lecca contro le auto Lanciava i chupa chups per simulare incidenti con altre vetture

Lanciava dei lecca-lecca contro auto in transito, per produrre un rumore che simulasse un incidente cosi' da attuare la ben nota truffa dello specchietto. Un pregiudicato 45enne di Pomigliano d'Arco e' stato sorpreso in flagrante dagli agenti del compartimento Polizia stradale Campania-Basilicata sulla statale 162 del Centro : con il suo stratagemma l'uomo, a bordo di una Volkswagen Golf, costretto a fermarsi il conducente di una Mercedes, dal quale pretendeva immediatamente 450 euro a di direzionale di essere statourtato dall 'altra vettura. Gli agenti, impegnati nei servizi di vigilanza predisposti contro i reati ai degli automobilisti, hanno notato la scena, si sono fermati e hanno arrestato il 45enne per tentata estorsione proprio mentre la vittima della truffa stava consegnando una prima parte della somma pretesa.