Agguato a Scampia, 17enne ferito a colpi di pistola: c'è l'ombra dei clan Il ragazzo, trasportato in ospedale da alcune persone, è stato colpito da due colpi d'arma da fuoco

Un ragazzo di 17 anni del quartiere di Scampia e' stato ferito la scorsa notte a Napoli con due colpi di arma da fuoco. Poco dopo le 23 i carabinieri della compagnia Napoli Vomero sono intervenuti, allertati dal 112, al pronto soccorso dell'ospedale Cto.

Il ragazzo, trasportato in ospedale da alcune persone, e' stato colpito da due colpi d'arma da fuoco alla spalla destra e all'inguine. Non e' in pericolo di vita.

La vicenda al momento e' tutta da ricostruire; dai primi accertamenti pare che il luogo dell'evento sia via Pino Puglisi (Rione Don Guanella-quartiere Scampia) dove i carabinieri del nucleo operativo del Vomero hanno rinvenuto e sequestrato 4 bossoli 9x17. Indagini sono in corso.