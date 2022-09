Guerra tra clan, ennesimo agguato a Ponticelli: due persone gambizzate Indagini in corso da parte della polizia

Si indaga a Ponticelli, sull'ennesimo agguato avvenuto nella zona già nota presidiata dal clan De Miccio he si contende l'egemonia nel quartiere con i De Luca Bossa. E' qui che sono stati gambizzati due uomini, di 42 e 43, giunti entrambi feriti alle gambe al pronto soccorso dell'ospedale del Mare con mezzi privati. L'agguato è avvenuto in via Carlo Miranda. Indagini sono in corso da parte della squadra Mobile e degli agenti del commissariato di Ponticelli.