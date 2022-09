Nel borsello 32 carte di credito prepagate, a casa documenti di un'altra persona I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno denunciato per ricettazione un 36enne di Miano

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno denunciato per ricettazione e possesso di segni distintivi contraffatti un 36enne del quartiere di Miano.

L'uomo era in via Paternum, nella zona di San Pietro a Patierno, e il suo atteggiamento, al passaggio della pattuglia, particolarmente agitato. Incuriositi dal suo comportamento i militari lo hanno identificato e perquisito. Nel suo borsello hanno poi trovato 32 carte di credito prepagate. Quando gli e' stato chiesto dove le avesse recuperate e chi fossero i titolari ha risposto di non sapere nulla. La perquisizione e' stata estesa anche alla sua abitazione dove sono state trovate una carta di identita' con i dati di un'altra persona ma senza foto e 15 stecche di sigarette prive dei sigilli dei Monopoli di Stato. Il 36enne e' stato anche sanzionato per circa 5.500 euro.