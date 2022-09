Bracconaggio e armi, in manette un 65enne: pistola carica sotto il cuscino Scoperto un vero e proprio arsenale nel napoletano

I carabinieri della stazione carabinieri forestale di Marigliano insieme alle guardie zoofile venatorie della Lipu di Napoli, hanno sequestrato in un casolare a Nola un arsenale da guerra. Ad attirare i militari è stato il canto degli storni. In una gabbia rinvenuti tre esemplari non detenibili per legge. Poco distante, un vero e proprio arsenale: 400 colpi di vario calibro, fucili, pistola e carabina. Addirittura una pistola revolver, carica con sei colpi sotto il cuscino della camera da letto Rinvenute sette quaglie e quattro storni detenuti in gabbie illecite, tre richiami acustici elettromagnetici e quattro archetti in ferro per cattura avifauna. In manette è finito un 65enne del posto. L'uomo dovrà rispondere di ricettazione, detenzione abusiva di armi, possesso ed omessa custodia di armi e detenzione di avifauna non autorizzata.