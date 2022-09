Napoli, un'altra vittima della strada. 62enne muore sulle strisce pedonali E' accaduto in piazza Sannazzaro nei pressi di via Caracciolo

Ancora un incidente mortale nei pressi di via Caracciolo, sul lungomare di Napoli, dove nei giorni scorsi venne investita e uccisa da un centauro una giovane donna.

Giuseppe Iazzetta, 62 anni, è stato investito e ucciso da un'auto, una Toyota Yaris, mentre portava a passeggio il cane in piazza Sannazzaro nei pressi di via Carcaciolo. L'incidente è avvenuto domenica mattina, attorno alle ore 9,00. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sulla vicenda indaga la Polizia Municipale di Napoli, reparto infortunistica stradale, guidata dal Comandante Antonio Muriano.

Secondo quanto si è appreso, l'uomo stava attraversando la strada sulle strisce mentre portava a spasso il suo cane. In quel punto il semaforo da tempo emette una luce gialla lampeggiante, indicando di fare attenzione. L'uomo è stato investito da un'auto intorno alle 9 e non si esclude che il conducente possa essere stato abbagliato dalla luce del sole. In ogni caso si è immediatamente fermato per dare soccorso, ma per il 62enne, che ha battuto la testa per terra, non c'è stato niente da fare. La polizia municipale sta verificando circostanze e dinamica dell'incidente.