Di notte nella cabina per le foto: carabinieri arrestano 35enne La scoperta a Napoli Poggioreale

Questa notte a Poggioreale i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per tentato furto un 35enne napoletano già noto alle forze dell’ordine.

I militari stanno percorrendo via Stadera quando all’altezza del civico 142 notano un uomo che è alle prese con la cabina automatica per le fototessere. La tenda è chiusa ma la luce è accesa e questo incuriosisce i militari. Non si tratta però di un selfie vecchio stile o delle tipiche procedure per rinnovare un documento ma di un tentativo di furto.

L’uomo, infatti, viene bloccato mentre con una pinza sta tentando di forzare la cassa delle monete posta all’interno della cabina. L’arnese da scasso è stato sequestrato mentre il 35enne, dopo essere stato sottoposto al foto-segnalamento, è in attesa di giudizio.