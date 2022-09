Brusciano, riaperto il Parco della vita, piantumati 40 alberi da frutta Europa Verde: "Un’area che rinasce ancora una volta dopo l’ennesimo attentato"

“Rinasce, ancora una volta, il ‘Parco della vita’ a Brusciano grazie alla piantumazione dei primi 40 alberi da frutta a due mesi di distanza dal vile assalto nel corso del quale fu letteralmente raso al suolo ad opera di criminali ancora ignoti. Con Gaetano Allocca, ideatore e realizzatore del progetto di questa area dedicata al verde pubblico e ai bambini speciali, e i militanti di Europa Verde continueremo a difendere questo simbolo di legalità e amore per il Pianeta da tutti gli assalti di chi preferiva la situazione precedente, quando l’intera area era un’immensa discarica a cielo aperto dove venivano gettati ogni specie di rifiuti.

I Verdi continueranno a darsi dei turni per presidiare un parco al quale per due volte è stato dato fuoco, dove un anno e mezzo fa fecero esplodere una bomba, dove è stato più volte gettata una sostanza per bruciare gli alberi e dove non si sono fatti scrupolo di bruciare finanche le giostrine per i bimbi speciali e due frigo-book per lo scambio gratuito di libri. Ricordiamo inoltre che proprio questo parco ha ospitato la prima panchina rossa per Ornella Pinto, vittima di femminicidio. Questo è un luogo ricco di significato, di amore, di valori e di sacrificio di tutti coloro che si battono ancora per tenerlo aperto. Non consentiremo a nessuno di cancellarlo”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli e della co-portavoce regionale del Sole che Ride, Fiorella Zabatta che hanno partecipato alla piantumazione degli alberi.

“Dopo la manifestazione di piazza Municipio a Napoli – hanno proseguito Borrelli e Zabatta – dove abbiamo mostrato come sarebbe quel luogo arricchito con la piantumazione di alberi, continuiamo a regalare e piantumare alberi nel nostro territorio. La nostra è la politica del fare, senza proclami e promesse ma con atti concreti sui quali abbiamo costruito la nostra credibilità”.

All'iniziativa hanno partecipato il coportavoce regionale di Europa Verde Vincenzo Peretti, il consigliere comunale di Napoli Luigi Carbone, i coportavoce provinciali del Sole che Ride Francesca Imbaldi e Agostino Galiero, gli esponenti di Europa Verde Rosario Pugliese, Marilena Schiano Lo Moriello, Luigi Eucalipto e Rosario Visone.