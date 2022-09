Bomba d'acqua su Napoli: Riviera di Chiaia allagata. L'allerta meteo continua Pioggia battente e allagamenti nel casertano

Maltempo in Campania tra allagamenti, tempeste di vento e strade come fiumi tra Napoli e Caserta. Disagi in tutta la regione . Collegamenti con le isole in tilt. Una bomba d’acqua si è abbattuta su Napoli allagamenti e i danni maggiori a Riviera di Chiaia, sul Lungomare ma anche nella zona dei Colli Aminei, dove sono anche caduti due alberi.

Su Napoli, isole, Penisola sorrentina e provincia di Caserta dall’alba di oggi è stata diramata l’allerta di colore arancione. Stop alla circolazione dei treni sulla linea Circumflegrea tra le stazioni di Licola e Quarto, sospeso il servizio della Funivia del Faito. Il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno ha disposto la chiusura di alcune strade e invita "tutti i cittadini a comportarsi con la massima cautela e a spostarsi solo se necessario” . Stesso avviso anche da altri sindaci campani per i cittadini, come quello di Caserta Carlo Marino.

La Protezione Civile conferma l’allerta meteo arancione anche per domani.

Le situazioni più critiche si registrano, al momento, nel casertano: la Prefettura di Caserta ha già attivato il centro Coordinamento Soccorsi, al quale stanno partecipando i referenti del Genio civile e la Sala operativa regionale. Si segnalano, ad ora, allagamenti a Caserta, Carinaro, Capua, Pignataro, litorale Domizio, Grazzanise, Casal di Principe, Cesa e Curti. Situazioni critiche anche nel comprensorio Nolano: una frana a Roccarainola, allagamenti in diversi comuni e, in particolare, a Tufino dove la Protezione civile regionale, in collegamento con la Prefettura di Napoli, sta inviando squadre di volontari. Nelle prossime ore gli esperti prevedono fenomeni più intensi lungo la Costiera Sorrentino-Amalfitana, tra i monti di Sarno e i monti Picentini. La Protezione Civile della Regione Campania richiama i sindaci "alla massima attenzione" per quanto di loro competenza. Intanto è stato chiuso ad Avellino l’ingresso sul raccordo verso Salerno per la presenza di fango e detriti sulla carreggiata.