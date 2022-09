Colpi d'arma da fuoco nella notte contro la vetrata di un locale: si indaga E' successo intorno alle 4.30 a Castello di Cisterna in via Cosimo Miccioli.

Alcuni colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi la notte scorsa contro la vetrata di un locale. E' successo intorno alle 4.30 a Castello di Cisterna in via Cosimo Miccioli.. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della locale stazione. Ignoti, non si sa per quale motivi, hanno mandato in frantumi la vetrata esterna dell'esercizio commerciale. Rinvenuti e sequestrati 5 cartucce calibro 12 trovate in strada. Si indaga per ricostruire l'accaduto e risalire ai responsabili. Non viene esclusa al momento nessuna pista.