Napoli, omicidio nel rione Traiano: la vittima è un 53enne, caccia ai killer Ucciso Sergio Carparelli, 53 anni. Sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo operativo di Bagnol

Omicidio nella notte a Napoli. Un uomo è stato trovato morto, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco, in via Marco Aurelio, nel Rione Traiano. La vittima è Sergio Carparelli, 53 anni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo operativo di Bagnoli, mentre i rilievi sono stati eseguiti dai militari del Nucleo investigativo di NAPOLI. Indagini in corso.