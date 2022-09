Napoli, bimba di 10 mesi intossicata dalla cannabis grave in ospedale La piccola è arrivata con convulsioni al Santobono. Si indaga sulla famiglia di Pomigliano d'Arco

Una bimba di dieci mesi è arrivata in ospedale in gravi condizioni e non è ancora fuori pericolo. I medici hanno riscontrato una grave intossicazione da thc, componente psicoattiva presente nella cannabis. La piccola è ricoverata al Santobono di Napoli.

La bambina proviene da Pomigliano d'Arco. E' arrivata al pronto soccorso pediatrico la notte tra martedì e mercoledì, trasportata da un’ambulanza del 118. Le sue condizioni cliniche sono apparse subito molto critiche con convulsioni e stato di iperattività. Dagli accertamenti di laboratorio, è stata rilevata un’intossicazione da tetraidrocannabinolo, ingerito in grandi quantit. La bambina, ora ricoverata nel reparto di subintensiva, è stata sottoposta a varie tipologie di trattamenti curativi per la decontaminazione dell’intestino attraverso l’uso di farmaci e antidoti al fine di contrastare lo stato di avvelenamento dell’organismo

Le indagini sono affidate ora ai carabinieriper ricostruire quanto è accaduto prima del ricovero ospedaliero. Per adesso non è stato attuato alcun provvedimento nei confronti dei familiari della bimba e sono in corso accertamenti.