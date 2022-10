Napoli. Ponti Rossi: tenta un furto in un bar. Arrestato. Un 36enne con precedenti in manette per furto agravato

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Nicola Nicolini per una segnalazione di un tentativo di furto ai danni di un bar.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto un uomo che stava tentando di forzare la serranda dell’esercizio commerciale e che, alla loro vista, si è allontanato velocemente a bordo di un ciclomotore.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il conducente, in via Arenaccia, ha impattato contro lo spartitraffico rovinando a terra e, nonostante la caduta, ha tentato di proseguire la fuga a piedi ma, in via Marchese Giuseppe Palmieri, è stato raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato; inoltre, gli operatori hanno accertato che il veicolo su cui viaggiava era stato rubato venerdì scorso.

Un 36enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per tentato furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione.