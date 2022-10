Movida violenta a Napoli, 18enne accoltellato per una collana 17enne fermato mentre rapinava delle ragazzine. Borrelli: "La città è stanca di subire"

Un'altra notte violenta macchia il week end napoletano. In via Santa Lucia il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, è stato aggredito verbalmente e minacciato da un parcheggiatore abusivo della zona, già noto per altre azioni simili sempre contro il consigliere.

Solo la presenza del giornalista Pino Grazioli, che era in strada con Borrelli, ha evitato il peggio. A Coroglio una coppia di giovani, 18anni lui 19 lei, è stata scaraventata a terra, mentre era in sella al proprio scooter, da due rapinatori che hanno colpito con due fendenti il giovane e poi si sono fatti consegnare le collanine che avevano al collo. 7 giorni di prognosi per la ragazza, mentre il 18enne è ancora ricoverato in ospedale, ma non in pericolo di vita. Nei pressi di piazza Cavour i carabinieri sono intervenuti durante un presunto tentativo di rapina. I militari dell’arma, infatti, hanno fermato un ragazzo, 17anni appena compiuti, che armato di coltello aveva avvicinato delle ragazzine che stavano passeggiando. Il giovane è stato affidato ai genitori e dovrà rispondere del reato di porto di oggetti atti ad offendere.

“Servono immediatamente più agenti e più controlli nelle nostre strade. C’è una fortissima richiesta di sicurezza che arriva da ogni cittadino e non può rimanere inascoltata. Ieri notte ho evitato l’aggressione solo grazie alla presenza di Pino Grazioli, che si è subito immolato per fermare e calmare il parcheggiatore abusivo che avevo ‘beccato’ mentre faceva i suoi affari in via Santa Lucia, una zona che vive una vera e propria militarizzazione da parte degli abusivi. Non c’è posto auto che non sia presidiato da uno di questi malviventi che durante il sabato sera riescono ad incassare anche 500euro in una sola notte. I fatti di cronaca che ogni giorno ascoltiamo parlano chiaro, siamo davanti ad una violenza in costante aumento e a farne le spese sono sempre le persone per bene. Questi delinquenti vanno fermati al più presto, infliggendo pene severissime che consentano di stroncare una deriva criminale ormai fuori controllo.

La città sta diventando una giungla e nemmeno le morti innocenti, come quella di Elvira, investita da un centauro sul lungomare, servono a cambiare rotta. I cittadini continuano a inviarci numerose segnalazioni di giovani che si esibiscono in strada impennando, quasi sempre senza casco, o guidando in piedi sulla sella. Numeri da circo certo adatta per strade trafficate come quelle napoletane. Solo adottando il pugno di ferro possiamo contrastare i criminali che ogni giorno ammazzano la nostra città”. Con queste parole Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale di Europa Verde.