Ucciso a Napoli: era stato condannato per violenza su due bimbi, figli di boss 54enne ucciso lo scorso 29 settembre con 7 colpi di pistola

Lo scorso 12 settembre e' stato condannato a otto anni di reclusione per violenza sessuale ai danni di minori, S.C, l'uomo di 54 anni assassinato a Napoligiovedi' scorso (il 29 settembre), precisamente in via Marco Aurelio, al confine tra Soccavo e il Rione Traiano della citta'. Chi ha ucciso il 54enne gli ha sparato contro sette colpi di pistola, che lo hanno colpito alla schiena e al torace. Il reato di violenza sessuale per il quale l'uomo i e' stato condannato sarebbe stato commesso ai danni di due bambini, un maschietto e una femminuccia, figli di un elemento di spicco della criminalita' organizzata della zona. A indagare sono i carabinieri coordinati dalla Procura partenopea, e gli inquirenti, al momento, non escludono alcuna ipotesi, neanche la vendetta, circa il movente dell'omicidio.