Camorra. Agguato a Secondigliano, ferito 19enne: è il figlio del boss Notturno La matrice del ferimento del diciannovenne Nicola Notturno è ormai chiara, c'è la mano del clan

La dinamica è ancora tutta da chiarire e la ricostruzione appare complicata, ma la matrice del ferimento del diciannovenne Nicola Notturno, nel complesso di edilizia popolare del quartiere di Secondigliano a Napoli, è già chiara.

C'entra la camorra perche' Nicola Notturno e' il figlio del boss Enzo detto Vector e nipote di Gennaro, conosciuto come 'o chiattone. Il primo e' in carcere per essere uno dei registi della prima faida di Scampia a Napoli, il secondo e' uno dei pentiti piu' importanti dei clan storici del quartiere di Secondigliano e ha permesso di ricostruire decine di omicidi.

Subito dopo il suo pentimento, nel luglio del 2017 per vendetta fu ucciso il nipote Nicola, figlio del fratello Gennaro.

Il ragazzo colpito, e' ricoverato al Cardarelli per ferite a una gamba e a un braccio, e non sarebbe in pericolo di vita. Ma le forze dell'ordine che stanno indagando avrebbero gia' individuato chi ha fatto fuoco.