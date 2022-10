Pusher 21enne arrestato dai carabinieri a Pozzuoli Rinvenute 27 stecchette di hashish per complessivi 46 grammi e mezzo di stupefacente

I carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 21enne del posto e già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto 27 stecchette di hashish per complessivi 46 grammi e mezzo di stupefacente. In casa anche materiale per il confezionamento delle dosi. E' stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio.