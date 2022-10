In sella a scooter rubato fugge all’alt dei carabinieri: arrestato Rocambolesco inseguimento da parte dei carabinieri in zona Vomero

In sella ad uno scooter rubato, non rispetta l’alt dei carabinieri e fugge. E' accaduto al Corso Europa, nel quartiere Vomero di Napoli. Classe 69 e già noto, si è trovato davanti una pattuglia di militari in abiti civili. Questi hanno alzato la paletta dell’alt ma è servito a nulla. L’uomo ha dato gas allo scooter appena rubato ed è fuggito per le vie della città. Ha coperto solo qualche chilometro poi è stato bloccato. E’ ora ai domiciliari, in attesa di raccontare al giudice la sua versione dei fatti. Il veicolo sarà restituito al legittimo proprietario.