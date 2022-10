Aggressione al sindacalista Giuseppe De Francesco: la digos inchioda due persone Emessa misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Gli uomini della digos della questura di Napoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emessa nei confronti di due persone ritenute gravemente indiziate, in concorso, di lesioni personali, aggravate per aver agito per motivi abbietti e futili, commesse lo scorso 14 marzo ai danni di Giuseppe De Francesco, segretario regionale del sindacato Fim-Cisl.

L’attività investigativa svolta dalla digos ha permesso di ricostruire la dinamica dell’evento e la successiva individuazione degli indagati, avvenuta attraverso l’analisi dei fotogrammi ricavati dalle telecamere di videosorveglianza presenti in prossimità del luogo dell’aggressione nonché mediante lo sviluppo di altre attività tecniche.