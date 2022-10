Pianura e viale Gramsci arriva l'Asl e chiude due pizzerie: multe per 9mila euro L’operazione ha visto in campo 10 medici e 18 tecnici della prevenzione

L’attività di prevenzione e controllo posta in essere dall’ASL Napoli 1 Centro con l’intento preciso di garantire la sicurezza alimentare di tutti i prodotti destinati al consumo del pubblico e il rispetto delle norme previste per legge ha portato ieri sera ad un’importante operazione in uno dei quartieri più popolosi di Napoli.

Le donne e gli uomini del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro si sono concentrati in modo particolare a Pianura e viale Gramsci, ispezionando 16 esercizi (14 pizzerie, 2 ristoranti).

Sono state erogate 87 prescrizioni, 4 diffide, 6 sanzioni amministrative (per un totale di 9.000 euro) ed è stata disposta la sospensione completa di due esercizi commerciali (due pizzerie) ed è stata sospesa l’attività in un altro esercizio commerciale (una pizzeria) limitatamente alla linea di somministrazione di pasti per celiaci.