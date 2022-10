Sosta selvaggia e sale giochi, multe e sequestri dei vigili a Napoli Oltre 300 verbali all'Avvocata: controlli anche al quartiere San Lorenzo

Blitz congiunto di polizia municipale e personale Anm contro la sosta selvaggia a Napoli. Oltre 300 le multe elevate all'Avvocata: al setaccio anche diversi garage della zona: per 6 imprenditori è scattato il verbale per occupazione di suolo pubblico, passo carraio e pubblicitià non autorizzati.

Nel quartiere San Lorenzo, zona Vasto, gli agenti - con il supporto dell'Agenzia Monopoli - hanno controllato varie sale giochi. In un locale sono state sequestrate 17 slot-machine non in regola di cui 3 già finite nel mirino di un precedente blitz e che sono risultate manomesse.

Per il responsabile è scattata una maxi multa da 160mila euro, il sequestro del locale e di una somma in contanti di poco meno di 6mila euro.