Bimbo di un anno morto nel Napoletano, disposta l'autopsia Chiesti soccorsi per crisi respiratoria, indagano i carabinieri

Tragedia a Napoli per la morte di un bimbo di un anno avvenuta questa notte all'Ospedale pediatrico Santobono. Il bimbo, originario di San Vitaliano, comune del napoletano,è stato portato d'urgenza nella notte. È stata la mamma del bimbo a chiamare i soccorsi perché il piccolo era in preda verosimilmente a una crisi respiratoria. Gli operatori del 118 hanno allertato anche i carabinieri.

Il neonato è stato prima trasportato all'ospedale di Nola e poi al Santobono di Napoli dove per cause ancora in corso di accertamento è deceduto alle 3 circa. Indagini in corso.

Il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Nola, competente territorialmente per quanto avvenuto, ha disposto il sequestro della salma, sulla quale sarà effettuato l'esame autoptico. Dall'autopsia potrebbero emergere elementi utili a capire la causa del decesso.