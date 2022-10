Notificati gli arresti domiciliari all'ex senatore Luigi Cesaro L'ex parlamentare accusato di un presunto patto politico-mafioso a Sant'Antimo

Sono stati notificati, all'ex senatore Luigi Cesaro, gli arresti domiciliari emessi nei suoi confronti dall'autorita' giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta della DDA e del Ros di Napoli su un presunto patto politico-mafioso a Sant'Antimo (Napoli). La misura cautelare e' stata notificata a seguito della decadenza da parlamentare. Secondo gli inquirenti esisteva una relazione d'affari tra la famiglia Cesaro e il clan Puca. Il Parlamento pero' aveva negato l'autorizzazione a procedere.

Cesaro fini' sotto inchiesta nel giugno 2020 insieme con il fratello Antimo Cesaro, per il quale venne disposto il carcere mentre furono disposti i domiciliari per Aniello e Raffaele Cesaro, tutti sotto processo davanti al giudice di Napoli Nord. Nel dicembre del 2021 la Giunta per le immunita' ha negato (con 12 voti a sfavore e 7 astenuti) l'autorizzazione a procedere per gli arresti domiciliari del senatore Cesaro.