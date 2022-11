Incidente stradale a Striano: Salvatore muore a 19 anni, grave la ragazza Il sindaco di Poggiomarino, Falanga: Una tragedia che ci ha distrutti

Tragedia a Striano, muore 19enne. In un tragico incidente stradale, la scorsa notte, e' morto Salvatore Catapano. L’incidente lungo via Poggiomarino, l’arteria che collega i comuni di Striano e Poggiomarino. Nonostante l’intervento dei medici per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. A piangere per il giovane centauro di Poggiomarino anche il sindaco Maurizio Falanga, che in un posto dice: «Oggi Poggiomarino piange per la perdita di un nostro giovane concittadino vittima di un incidente stradale gravissimo in cui è coinvolta anche una giovane ragazza che sta lottando per la vita.Una vita spezzata prematuramente.Alla famiglia del giovane le più sentite condoglianze mie, dell’Ammministrazione e di tutta la nostra comunità.Per la ragazza le nostre preghiere perché riesca ad uscirne incolume quanto prima».

La dinamica, l'incidente mortale

Secondo una prima ricostruzione Salvatore era alla guida dell'auto, una Fiat Panda, che per cause da accertare è finita contro l'ingresso di una azienda. Salvatore è morto durante il trasporto in ospedale. La sua ragazza, 19enne anche lei, che era con lui è rimasta ferita gravemente ed è stata trasferita in ambulanza in codice rosso all’ospedale di Sarno, dove è ricoverata in rianimazione e lotta per la vita. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata e quelli della stazione di Striano. L'incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto intorno alle ore 2,00 di stanotte, domenica 6 novembre 2022.

Addio a Salvatore, il dolore della comunità

In una nota su Facebook, il Dirigente Scolastico dell'Iiss Fermi di Sarno, il professor Antonio Di Riso, a nome di tutta la Comunità Scolastica del Fermi, si è unito "all’immenso dolore che ha colpito la famiglia del nostro caro ex studente Catapano Salvatore, che è deceduto questa notte a causa di un gravissimo incidente stradale".